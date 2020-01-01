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Вакансия курьер

Пешком или на личном авто

Подработка курьером в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре:

  • Свободный график
  • Ежедневные выплаты
  • 100% гарантия оплаты работы
  • Удобное мобильное приложение на ios и android

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“Пешкарики” у Вас в кармане - работайте через мобильное приложение в любой точке города

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Как это работает?

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Выбор заказа

Скачайте приложение "Пешкарики". Выберите удобную доставку и нажмите "Взять заказ".

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Забор и доставка

После взятия заказа Вы увидите все подробности доставки. Заберите груз у отправителя и доставьте его адресату.

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Смена статуса

Не забывайте менять статус доставки в приложении! Заказ завершается только в статусе "Доставлен получателю".

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Оплата курьеру

80% заказов оплачивается наличными. Курьер получает оплату по факту забора или доставки груза.

Топ курьеров за декабрь

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