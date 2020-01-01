Скачайте приложение "Пешкарики". Выберите удобную доставку и нажмите "Взять заказ".
После взятия заказа Вы увидите все подробности доставки. Заберите груз у отправителя и доставьте его адресату.
Не забывайте менять статус доставки в приложении! Заказ завершается только в статусе "Доставлен получателю".
80% заказов оплачивается наличными. Курьер получает оплату по факту забора или доставки груза.
|№
|ФИО
|Рейтинг
|Сумма
|Кол-во
заказов
|1
|Давид
|96
|100 898
|228
|2
|Семен
|100
|65 942
|141
|3
|Александр
|100
|65 932
|211
|4
|Кирилл
|100
|63 474
|153
|5
|Людмила
|100
|60 747
|97
|6
|Артем
|83
|59 549
|224
|7
|Сергей
|80
|57 530
|218
|8
|Андрей
|80
|56 037
|157
|9
|Константин
|100
|54 133
|127
|10
|Сергей
|100
|53 788
|138
|11
|Михаил
|80
|51 080
|129
|12
|Не
|81
|49 033
|183
|13
|Валерий
|80
|48 900
|129
|14
|Алексей
|100
|47 976
|85
|15
|Дмитрий
|100
|47 686
|88